إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 8 أشخاص بالشلف

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس من توقيف 08 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 31 سنة يحضرون للهجرة غير الشرعية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت إستغلالا لمعلومات مفادها محاولة مجموعة من الشباب الإبحار سرا.

وأضافت ذات المصالح، فإن الشباب إنطلقوا من شاطئ غير محروس “القيطون”.

أين تم على إثرها تفعيل مخطط يتمثل في غلق كامل منافذ ونقاط الهجرة على طول الشريط الساحلي.

وأسفرت العملية عن توقيف ثمانية أشخاص بحوزتهم 310 لتر من الوقود على متن سيارة نوع رونو.

كما تم العثور على مبلغ مالي معتبر، هواتف نقالة بالإضافة إلى حقائب بها أمتعة خاصة بالموقوفين.

وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.