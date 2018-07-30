إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ13 شخصا وإيقاف 20 آخرين

أحبط حراس السواحل بولاية وهران، محاولة هجرة غير شرعية لـ13 شخصا، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

كما قام حراس السواحل بتوقيف 20 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بولاية تلمسان.