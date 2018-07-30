عاجل

إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ13 شخصا وإيقاف 20 آخرين

الوطني
  • -
  • 0
إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ13 شخصا وإيقاف 20 آخرين صورة من الأرشيف
بقلم راضية بوبعجة

أحبط حراس السواحل بولاية وهران، محاولة هجرة غير شرعية لـ13 شخصا، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

كما قام حراس السواحل بتوقيف 20 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بولاية تلمسان.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital