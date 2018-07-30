إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ13 شخصا وإيقاف 20 آخرين
صورة من الأرشيف
أحبط حراس السواحل بولاية وهران، محاولة هجرة غير شرعية لـ13 شخصا، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.
كما قام حراس السواحل بتوقيف 20 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بولاية تلمسان.
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وحسب مصادر "النهار أون لاين"، الغريق مختل عقليا…
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سيتم قطع التزود بمياه الشرب غدا الثلاثاء في أربع بلديات بولاية الجزائر بسبب أشغال تصليح للأنابيب.
حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان لشركة المياه والتطهير للجزائر.
وأوضح…
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المبلغ كان موجّها للتحويل نحو خارج…
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