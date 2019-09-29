إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ14 «حراڤ» بينهم امرأة حامل في عنابة

تمكن، صبيحة أمس، حرس السواحل بالواجهة البحرية الخامسة من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 14 مهاجرا غير شرعيا.

من بينهم قاصر وامرأة حامل، بعدما حاولوا التسلل إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

انطلاقا من سواحل عنابة على متن قارب صيد تقليدي الصنع.

وذلك حسبما علم، أمس، من ضابط المناوبة لدى مديرية الحماية المدنية.

واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن «الحراڤة» البالغة أعمارهم مابين 17 و37 سنة.

والذين من بينهم 13 فردا من جنس ذكر، تم معاينتهم صبيحة نفس اليوم، من قبل طبيب الحماية المدنية.

أين تبين أن جميعهم في صحة جيدة باستثناء امرأة حامل تبلغ من العمر 32 سنة.

تم إسعافها ونقلها إلى الاستعجالات الطبية بمستشفى ابن رشد الجامعي نظرا لتدهور حالتها الصحية.

من جهتها قوات حرس السواحل أعدت ملفا قضائيا ضد «الحراڤة» الموقوفين وتم تحويله على الجهات القضائية لدى محكمة عنابة.