إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ8 أشخاص في تيبازة

تمكنت عناصر شرطة الأمن الحضري الخارجي بعين تاقورايت بأمن دائرة بوسماعيل في تيبازة، من إحباط محاولة للإبحار السري إنطلاقا من أحد شواطىء الولاية.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، تم خلال هذه العملية، توقيف ثمانية أشخاص، كانوا مرشحين للقيام بالهجرة غير الشرعية، بمن فيهم المشتبه فيه بتنظيم هذه الرحلة غير الشرعية.

وتم تنفيذ هذه العملية، على إثر استغلال معلومات تفيد بوجود مخطط لتنظيم عملية إبحار سري من إحدى المناطق الغابية الساحلية المطلة على البحر بالمنطقة.

وكُللت التحريات والأبحاث بتوقيف المشتبه فيهم، وحجز المعدات والتجهيزات البحرية التي كانت مُهيأة للإستعمال في عملية الهجرة غير الشرعية.

وتمثلت المحجوزات فيما يلي : زورق مُزود بمحرّك بقوة 40 حصان، و450 لتر بنزين، و3 سترات نجاة، و بوصلة، وجهاز تحديد المواقع، ومبلغ مالي من العملة الوطنية والصعبة.

هذا وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.