إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 16 شخصا بالطارف

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالاشخاص للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف. بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة، نهاية الأسبوع المنصرم. من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر، مع توقيف 16 شخصا.

الموقوفون تتراوح أعمارهم مابين “20 و42 سنة”، ينحدرون من ولايات الطارف، عنابة و الشلف. وجاءت العملية بناءً على معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد التحضير للهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر.

حيث توجت التحريات والأبحاث الميدانية التي باشرها محققو ذات المصالح بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة. من إحباط محاولة للهجرة غير شرعية عبر البحر وتوقيف 16 شخصا مشتبه فيهم. كانوا بصدد الإبحار السري انطلاقا من شاطئ البطاح ولاية الطارف.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا،أسفرت عن ضبط قارب خشبي تقليدي الصنع. محرك قارب صيد بحري قوة 60 حصان.

وبعد الإنتهاء من التحقيق معهم انجز ضدهم ملفات قضائية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا.

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