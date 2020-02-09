إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 47 حراق في سكيكدة

تمكن حراس السواحل بالجهة الغربية من سواحل سكيكدة من توقيف زورقين كان على متنهما 47 مهاجرا غير شرعي.

العملية تمت حسب مصادر “النهار أونلاين” قبالة سواحل المصيف القلي.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن الحراقة الذين ينحدرون من ولاية سكيكدة وولايات مجاورة، تتراوح أعمارهم بين 17 و47 سنة.

وقد حاول الحراقة استغلال الأجواء الصافية وحالة البحر الجيدة، للخروج في رحلتي هجرة غير شرعية على متن زورقين صغيرين.

وقد جرى تسليم الموقوفين إلى الجهات الأمنية المختصة إقليميا لإتمام الإجراءات المعمول بها في حقهم.