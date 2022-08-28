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قناة النهار

إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم

بقلم قناة النهار
إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم
أمن
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إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم

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