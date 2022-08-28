قناة النهار إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم بقلم قناة النهار نشر في 28 أوت 2022 - 16:38 أمن شارك غرِّد أرسل 49 0 إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/TaNmU اقرأ أيضا "الطارف : عجوز تبكي بحرقة.."راكم شفتو بعينيكم الناس لي اتحرقت..ياربي أنقد البلاصة هاذي قناة النهار 18 أوت أصغر مغني في العالم العربي من فلسطين.. ضيف بلاطو "نهاركم جديد" قناة النهار 15 أوت شاهدوا.. عشرات من أكياس الفضة حجزتها الجمارك بميناء العاصمة قناة النهار 22 أوت نهاركم جديد/ تمارين الكارديو لنحت الجسم قناة النهار 19 أوت بائعة قارورات الماء.. قصة "جميلة" التي تحدت ظروف الحياة لتعيش بكرامة قناة النهار 07 أوت لقاء خاص مع الممثلة الصاعدة "رميساء غزالي" في برنامج 360 قناة النهار 26 أوت "مديرة أوندا : "تخصيص مبلغ مالي لدفع مستحقات الفنانين المتأخرة قناة النهار 28 أوت والد جمال بن اسماعيل يصف شعوره لحظة رؤيته لقتلة ابنه..حسيت حياوه وعاودو قتــ..لوه قناة النهار 12 أوت أمن: تحديث وتعزيز عتاد الحماية المدنية من الأولويات في الوقت الراهن قناة النهار 27 أوت برنامج Toutes Options: أسعار السيارات المستعملة من سوق بوقرة لهذا الأسبوع قناة النهار 27 أوت