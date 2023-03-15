إحباط محاولتي إغراق الجزائر بـ9 كيلو كوكايين وتهريب الزيت

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 65 تاجر مخدرات. كما أحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات. على غرار كوكايين عبر الحدود مع المغرب.

في حين، تقدر كمية المخدرات بـ 16 قنطار و48 كيلوغرام من الكيف المعالج. فيما تم ضبط 8.55 كيلوغرام كوكايين و36596 قرص مهلوس.

وفي سياق ذات صلة، أوقف الجيش بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت، 124 شخصا. وضبطت 21 مركبة و103 مولدات كهربائيا و52 مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 24 شخصا آخر وضبط 12 بندقية صيد و39 قنطار من مادة التبغ و30711 وحدة من مختلف المشروبات. وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ76 طن. وهذا خلال عمليات متفرقة لمفارز الجيش عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود. تقدر بـ25063 لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة وأدرار وبرج باجي مختار.

في حين، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا 68 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 523 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

توقيف 58 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 6 قناطير كيف من المغرب

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، الأسبوع الماضي، 58 تاجر مخدرات. وهذا خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة للجيش، خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس 2023، تم حجز كمية من المخدرات تُقدر بـ6 قناطير و82 كيلوغرام من الكيف المعالج. فيما تم ضبط 168586 قرص مهلوس.