إحباط محاولتي تهريب أزيد من 30 ألف قرص مهلوس بسطيف ووهران

تمكنت الفرق الجمركية العملياتية، في عمليتين منفصلتين، من إحباط محاولتي تهريب 30.280 قرص مهلوس بكل من ولايتي سطيف ووهران.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، تمكن أفراد الفرقة متعددة المهام بالمسيلة، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك. ببرج بوعريريج، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي العسكري بالمسيلة. (الناحية العسكرية الأولى)، من حجز 22.380 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ. كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف وأجزاء مركبة نفعية، مع حجز وسيلة النقل. المستعملة وتوقيف المتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي عملية ثانية، تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بوهران خارجي. بالتنسيق مع مفرزة من الجيش الوطني الشعبي، من حجز 7.900 قرص مهلوس من نوع إكستازي. مع حجز سيارة سياحية وتوقيف ثلاثة (03) أشخاص. تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن لمواصلة إجراءات التحقيق.

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