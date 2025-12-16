إحباط محاولتي تهريب أزيد من 37 كلغ كيف معالج

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، من إحباط محاولتي تهريب كميات معتبرة من المخدرات قدرت بـ 37 كلغ من الكيف المعالج.

وحسب بيان لمصالح الجمارك تم بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، ضبط 23,720 كلغ من الكيف المعالج. مخبأة داخل تجاويف مركبة نفعية، فيما أسفرت عملية أخرى بإقليم المديرية الجهوية للجمارك ببشار عن حجز 13 كلغ و880 غراماً من الكيف المعالج. كانت مخبأة وسط التضاريس الوعرة عبر الشريط الحدودي.

وأشار المصدر نفسه، أنه تم حجز الكميات المحظورة ووسائل النقل المستعملة. مع توقيف المتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

