إحباط محاولتي حرقة لـ 18 شخصا ببوزجار بعين تموشنت

أحبط حرس السواحل لوحدة ميناء بوزجار محاولتي هجرة غير شرعية تم خلالها ضبط قاربين مطاطيين على متنهما 18 شخصا

و ينحدر الحراقة الذين تم ضبطهم في العملية الأولى من مختلف ولايات الوطن أين كانت من ضمنهم الموقوفين إمرأة و زوجها و ذلك على بعد 08 أميال شمال شاطئ بوزجار.

أما العملية الثانية فتم من خلالها توقيف سبعة أشخاص حاولوا الهجرة سريا عبر البحر لإسبانيا، أين تمكن خفر السواحل من توقيفهم على بعد 10 أميال من شاطئ بوزجار.

للإشارة فان الموقوفين تم تسليمهم لمصالح الدرك الوطني من أجل استكمال التحقيق قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.