إحباط محاولتي حرقة لـ 18 شخصا ببوزجار بعين تموشنت

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
إحباط محاولتي حرقة لـ 18 شخصا ببوزجار بعين تموشنت
بقلم كمال بوعزة

أحبط حرس السواحل لوحدة ميناء بوزجار محاولتي هجرة غير شرعية تم خلالها ضبط قاربين مطاطيين على متنهما 18 شخصا

و ينحدر الحراقة الذين تم ضبطهم في العملية الأولى من مختلف ولايات الوطن  أين كانت من ضمنهم الموقوفين إمرأة و زوجها و ذلك على بعد 08 أميال شمال شاطئ بوزجار.

أما العملية الثانية فتم من خلالها توقيف سبعة  أشخاص حاولوا الهجرة سريا عبر البحر لإسبانيا، أين تمكن خفر السواحل من توقيفهم على بعد 10 أميال من شاطئ بوزجار.
للإشارة فان الموقوفين تم تسليمهم لمصالح الدرك الوطني من أجل استكمال التحقيق قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=713843

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com