إحباط محاولتي هجرة غير شرعية بشاطئ بوزجار

احبط حرس السواحل لوحدة بناء بوزجار بعين تموشنت محاولتي هجرة غير شرعية.

حيث كانت المجموعة الأولى على متن قارب نصف مطاطي كان على متنه 11 شخص ينحدرون من مختلف ولايات الوطن.

و من ضمن الموقوفين امراة كانت رفقة زوجها .

و ذلك على بعد شمال شاطئ بوزجار .

اما العملية الثانية فقد تم من خلالها توقيف 7 أشخاص حاولوا الهجرة السرية إلى اسبانيا.

حيث تمكن حفر السواحل من توقيفهم على بعد 10 امتار من شاطئ بوزجار .

للإشارة فقد تم تسليم الموقوفين لمصالح الدرك الوطني من اجل التحقيق قبل تقديمهم إلى الجهات المختصة .