إحباط مخطط إجرامي لتمرير شحنة مخدرات قادمة من المغرب!

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات “SCLTIS”، بحر الأسبوع المنصرم، وفي عمليتين منفصلتين، من شل نشاط شبكتين إجراميتين منظمتين، وتوقيف 9 أشخاص.

وحسب بيان لذات المصلحة، أسفرت العملية، عن ضبط 212 كلغ و515 غرام من الكيف المعالج مصدرها المغرب. و4 كلغ و580 غرام من “الكوكايين”.

ونفذت العملية الأولى، في الجهة الغربية للوطن، ومكّنت من إحباط مخطط إجرامي لتمرير شحنة من المخدرات قادمة من المغرب.

أين تم توقيف 3 من عناصر هذه الشبكة الإجرامية، وضبط 212 كيلوغرامًا و515 غرامًا من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى استرجاع مركبتين سياحيتين كانتا تُستعملان في الأنشطة الإجرامية.

أمَّا العملية الثانية، التي نفذت بأحد أحياء الجزائر العاصمة، فأسفرت عن توقيف 6 عناصر ينتمون شبكة إجرامية منظمة.

وتم ضبط كمية من المخدرات الصلبة “الكوكايين” تُقدّر بـ 04 كلغ و580 غرامًا، فضلاً عن استرجاع شاحنة تبريد ومركبة سياحية.

كما تم تقديم المشتبه فيهم تواليا، أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران ووكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.