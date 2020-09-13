إحباط مخطط إرهابي للمتطرفين بتونس

كشفت وحدات الأمن بمحافظة مدنين في الجنوب التونسي، عن مخطط يهدف لإنشاء “إمارة إرهابية” جنوب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن قواتها ألقت القبض على تسعة عناصر إرهابية، وقد وجهت لهم تهمة الاشتباه في الانضمام لتيار إرهابي.

وبحسب تحريات الوزارة، فإن الإرهابيين كانوا بصدد التخطيط لاستهداف دوريات أمنية عبر أحزمة ناسفة، والعمل على استقطاب شباب للانضمام لهم.

ويأتي إعلان الداخلية التونسية بعد أيام من تنفيذ عملية إرهابية استهدفت دورية أمنية في منطقة أكودة بمحافظة سوسة وسط البلاد

و قد أودت هذه العملية بحياة شرطي، بينما قضى ثلاثة إرهابيين برصاص قوات الأمن بعد تدخله لتطويق المنطقة.

كما أوقفت قوات الأمن 11 مشتبها بهم من بينهم القائم على أعمال مسجد “أكودة”.