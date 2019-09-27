إحباط مخطط ابحار سري لازيد من 120حراقا في عمليات متفرقة بوهران

تمكن حرس السواحل لوهران من إحباط محاولات ابحار سري لأكثر من 120 حراقا.

يأتي هذا خلال عمليات متفرقة، باشرتها ذات القوات منذ فجر يوم أمس الخميس إلى غاية اليوم الجمعة.

وانطلق الحراقة الذين تجاوز عددهم الـ 120 عبر رحلات ابحار سري متفرقة من مختلف سواحل وهران، قبل ترصدهم من قبل حرس السواحل بينما كانوا ينفذون عمليات تمشيط واسعة على طول السواحل الغربية.

يأتي هذا بعد استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية مؤخرا، وارتفاع معدل الحراقة رغم الاضطرابات الجوية والتي أدت خلال الأيام الأخيرة إلى انقلاب عديد القوارب، وغرق شباب في مقتبل العمر لا يزال البحث عنهم جاريا.

الحراقة الذين تمت محاصرتهم منذ فجر امس حسب بعض المصادر انطلقوا من سواحل كل من منطقة كريشتل، ارزيو وعين الترك، عبر 12 فوجا، في محاولة منهم لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الابيض المتوسط.

لكن يقظة حراس السواحل وتكثيفهم للدوريات وعمليات التمشيط والمراقبة، مكنتهم من اجهاض مخططهم.

وتم توقيفهم واجلاءهم إلى اليابسة لعد تقديم لهم الإسعافات الضرورية وتسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم.

علما ان من بين الحراقة الموقوفين 8 قصر، امرأتين ورعايا اجانب من ضمنهم سوريين.