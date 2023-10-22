إحباط مُحاولتي حرڤة وتوقيف 13 شخصا بالشلف

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من إحباط عمليتين للهجرة غير الشرعية ، وتوقيف 13 شخص، مع حجز عتاد يستعمل في ذلك.

وحسب بيان ذات المصلحة، جاءت العملية الأولى استغلالا لمعلومات مؤكدة واردة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني حواء. مفادها وجود أشخاص بصدد التحضير للهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من شواطئ بلدية بني حواء.

ليتم على إثرها تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم توقيف 10 أشخاص من بينهم قاصر.

كما تم في عملية مماثلة وبالقلتة، توقيف 03 أشخاص كانوا بصدد التحضير والتدبير للهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وأسفرت العمليتين على حجز قاربين نزهة، ومحركين بقوة 115 و40 حصان، و04 سترات نجاة. وبوصلة 02 خزان بنزين، ومبلغ مالي بالعملة يقدر بـ: 745 أورو. ومبلغ بالعملة الوطنية يقدر بـ:250.000 دج هواتف نقالة.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.