إحباط مُخطط إجرامي لتمرير 4 قناطير من الكيف لولايات الوطن

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية تلمسان، بحر الأسبوع الماضي، من شل نشاط الهيكل التنظيمي لشبكة إجرامية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتوقيف 6 أشخاص من عناصرها، مع ضبط 429 كيلوغرامًا من الكيف المعالج مصدره المغرب.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، نفّذت العملية فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الغزوات بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل لأمن الولاية.

وجاءت العملية على إثر تحريات عملياتية دقيقة أفضت إلى الكشف عن معالم مخطط إجرامي لتمرير كمية معتبرة من الكيف المعالج القادمة من المغرب، باتجاه باقي ولايات الوطن.

وتمكن المحققون من تحديد هوية عناصر الشبكة ومكان تخزين الشحنة التي كانت مخبّأة في مسكن أحد عناصرها بمدينة الغزوات.

كما أسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عن ضبط 9 مركبات نفعية وسياحية ودراجة نارية. كانت تستغل في النشاط الإجرامي. بالإضافة إلى حجز قرابة 80 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

هذا، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران.