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إحباط نشاط شبكتين دوليتين لتهريب الأشخاص عبر البحر

بقلم نادية بن طاهر
إحباط نشاط شبكتين دوليتين لتهريب الأشخاص عبر البحر
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 تمكنت عناصر فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعين تيموشنت، الأسبوع الماضي، من إحباط نشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في تهريب المهاجرين عن طريق الإبحار السري.

وحسب بيان للأمن الوطني، مكنت العمليتين المنجزتين، تحت إشراف النيابة القضائية المختصة، عن توقيف 17 شخصا، وضبط قاربي نزهة، ومحرك لقارب نزهة.

بالإضافة إلى 12 سترة نجدة، وأدوات وأجهزة مختلفة تستعمل في عمليات الإبحار السرية. ومركبة مخصصة لنقل الأشخاص، ودراجة نارية ومبلغ مالي بالعملة الصعبة.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكلاء الجمهورية، لدى محكمة بني صاف والعامرية. عن قضية التدبير والشروع في تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة عبر البحر وتعريض حياة وسلامة الأشخاص للخطر.

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