إحباط هجرة “سرية ” في عرض البحر وتوقيف 12 متهما بينهم أفارقة

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدارالبيضاء اليوم الأحد في محاكمة جماعة إجرامية منظمة. تضم 12 متهما من بينهم 4 أفارقة، حيث تم ضبط المتهمين الرئيسيين. المشرفين على تنظيم الرحلات السرية، بعد توقيف قارب في عرض البحر بشاطئ عبن طاية. من طرف فرقة حرس السواحل ، على متنه 16 شاب، بصدد الهجرة الغير شرعية نحو أوروبا.

وتم مثول المتمهمين أمام هيئة المحكمة ويتعلق الامر بالمدعو” ش. فاتح “، ” ب. ر. عبد العالي”، ” ب.بلال”، ” ب.كمال”،” أ. محمد امين”،” د. ابراهيم”،” د. صومايلا”،” ب. التومي”،” ب.رابح”، ” ب. اسلام”، ب. فارس”، ” ب.اسامة”،” ب. ع. اعمر”، لمتابعتهم بجنايات

تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة والاقامة غير شرعية.

تتلخص وقائع القضية أنه بتاريخ 25-04-2013 على الساعة الخامسة مساء، استلمت فرقة الدرك الوطني لعين طاية 16 مهاجرا غير شرعي، كلهم من جنس ذكر 06 مهاجرين من بينهم المشتبه فيه “ب. كمال” كان على تواصل دائم مع بعض الشبان، قبل انطلاق هذه الرحلة وبعد احباطها.

ولدى تفتيش هاتف المعني عثر فيه على صور المحرك والقارب المستعملان في هذه الرحلة السرية.

كما تبين أن المشتبه فيه “أ.محمد أمين” لديه علاقة مع المشتبه فيه ” ب. كمال”.

بعد توقيف المشتبه فيه “ي. بلال” تبين من خلال التحقيق معه وتفتيش الهواتف و استغلال الكشوفات الهاتفية الخاصة بالموقوفين ، أن له إتصالات هاتفية مع إخوته المشتبه فيهم الرئيسيين في تهريب المهاجرين ويتعلق الأمرب” ب. التومي”،” ب.رابح”، ” ب. اسلام”، ب. فارس”، ” .

وصرح المتهم أنه بتاريخ 25/04/2013 حوالي الساعة الثانية صباحا عندما كان بصدد الخروج من إلى عمله على متن سيارة من نوع رونو مخصصة لنقل العمومي للبضائع المقتادة التقى باخوته المذكورين سابقاً بالإضافة إلى المشتبه فيهم كل من أخيه ” فارس” و” يوسف” اين طلبوا منه نقل القارب المستعمل في الهجرة إلى الشاطيء ووافق على ذلك .

كما تبين أن المشتبه فيهما “ب.ع أبوب”، و”ق. ر عند العالي”، هما صديقا المدعو ” باديدو” وهما من يساعدانه في تهريب المهاجرين الشيء الذي أكدته الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيدواو البحري مجموعة بومرداس يوم بعد التنسيق معها، ومع بعض سكان الحي، حيث أنهم معروفين لدى العام والخاص بتهريب المهاجرين.

ولكى محاولة توقيف عندما حاولوا إيقاف المشتبه فيه “ش. فاتح “، الذي كان برفقه شخص آخر يدعى “ايوب” لاذا بالفرار على متن السيارة نوع رونو كليو كومبيس نحو منزل والدة زوجة المسمى” شيخ فاتح” المدعو باديدو التي يقطن معها بنفس المسكن.

وعند تعقبه بالطريق الذي كان يسلكانه تم ترصدهما وتوفيقهما وبعد تفتيشهما عثر على شريحة هاتفية تعود للمشتبه فيه “ش. فاتح” المدعو باديدو مركبة على الهاتف الخاص بالمشتبه فيه “ب. أيوب ”

أما المدبران ديارا ابراهيم و ديارا صومايلا اللذان ينحدران من جنسية مالية، تبين من خلال التحقيق أنهما هما من قاما بالتوسط مع المديرين الرئيسيين والمهاجرين غير الشرعيين الذين هم من جنسيات إفريقية القاطنين بوهران والبليدة واستقطابهم إلى مدينة بودواو البحري بومرداس وهذا بالتنسيق مع مشتبه فيه آخر من جنسية إفريقية .

كما عثر بهاتف المشتبه فيه “ديارا ابراهيم” على مقطع فيديو يبين فيه محرك بقوة 60 حصان بحري الذي كان من المفترض أن يستعمل في هذه الرحلة الخاص بالمشتبه فيه “ع.يوسف”.