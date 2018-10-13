إحباط هروب سجين من مركبة نقل المساجين بمساعدة شاب في سوق أهراس 

الثاني حاول فتح فتح باب السيارة قبل تدخل الشرطة

نجحت عناصر الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثامن بأمن ولاية سوق أهراس، نهاية الأسبوع المنقضي، من الإطاحة بشخص في العقد الثالث من العمر، إثر تورطه في عملية مساعدة مسجون على الهروب.

وحسبما أوردته مصادر أمنية موثوقة لـ«النهار»، فإن عملية الإيقاع بالشاب الذي حاول مساعدة سجين على الفرار، تمت عندما كان عناصر الشرطة القضائية بصدد تأدية مهامهم على مستوى محكمة سوق أهراس، قبل أن يلفت انتباههم وجود شاب يقترب من مركبة خاصة بنقل المساجين.

وحاول بعدها فتح أحد أبوابها بغرض مساعدة أحد المساجين الذي كان متواجدا بداخلها على الفرار، وعلى الفور تدخل أفراد الشرطة بشكل حازم وسريع، ليقوموا بتوقيف الشاب وتحويله إلى مقر الشرطة.

وباستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه عن جرم مساعدة مسجون على الهروب، ليجري إثر ذلك تقديمه للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، الذي بدوره أحاله على جلسة المثول الفوري، أين صدر في حقه حكم قضائي وغرامة مالية عن الجرم المنسوب إليه.