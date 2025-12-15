إحباط رحلة “حرڨة” وإيقاف 6 أشخاص في عنابة

نجحت، بحر الأسبوع المنصرم، مصالح أمن ولاية عنابة، ممثلة في فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، بالتنسيق مع الشركاء في الميدان، كل من خفر السواحل - عنابة، الدرك الوطني، والجمارك الجزائرية، في إحباط محاولة هجرة غير شرعية بواسطة قارب خشبي تقليدي الصنع، مع توقيف 6 أشخاص.

وتم، على إثر هذه العملية، حجز قارب خشبي تقليدي الصنع، محرك بحري بقوة 40 حصانًا، وصفائح بلاستيكية مملوءة بمادة البنزين.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، عن قضية الشروع في تهريب المهاجرين ومحاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.