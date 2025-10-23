إحباط سرقة 342 قنطارًا من الشعير المدعم وتوقيف 3 أشخاص بتوقرت

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية توقرت من الإطاحة بثلاثة أشخاص بتهمة اختلاس مادة الشعير المدعم.

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى انواعها، خاصة ما تعلق منها بمجابهة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة ومحاربة الممارسات التجارية التدليسية. وعلى اثر معلومات مؤكدة واردة إلى عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني. مفادها وجود نشاط مشبوه يتمثل في استخراج ونقل الشعير المدعم الموجة للاستهلاك الحيواني. من أجل خلق الندرة والرفع من الأسعار في هذه المادة.

وقامت مصالح الدرك واستغلالا للمعلومات المتوفرة بوضع خطة محكمة للإطاحة بعناصر الشبكة. حيث مكنت العملية من حجز ما يقارب 342.6 قنطار من الشعير المدعم. مع توقيف 3 أشخاص من بينهم موظفين متواطنين، وحجز الشاحنتين المستعملتين في الجريمة. حيث قدرت القيمة المالية لكمية الشعير بمبلغ قدره خمسة وثمانون مليون سنتيم.

وبعد إعادة وزن الكمية المشحونة على متن الشاحنة تبين وجود كمية زائدة مضافة من مادة الشعير يقدر وزنها بـ 45 قنطار. تم اختلاسها بتواطؤ من طرف أحد الموظفين بوحدة التخزين. ليتم على اثرها انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم ، بموجبه سيتم تقديمهم امام نيابة محكمة توفرت.

