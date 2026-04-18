إحباط محاولة تهريب أزيد من قنطار من الكيف قادمة من المغرب بالنعامة

تمكّنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (SRLTIS) بتلمسان، من توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة.

وحسب بيان المصالح ذاتها العملية مكنت من ضبط قنطار و27 كيلوغرامًا من الكيف المعالج مصدره المغرب.

وجاءت هذه العملية المنفذة بعين الصفراء في النعامة،على إثر تحريات ميدانية ، مكّنت من إحباط محاولة تمرير شحنة من المخدرات قادمة من المغرب، نحو الولايات الوسطى للوطن.

وأسفرت التحريات المعمقة التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، بتوقيف أحد عناصر هذه الشبكة الإجرامية وضبط هذه الشحنة من السموم، وذلك على مستوى أحد أحياء مدينة عين الصفراء .

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء.