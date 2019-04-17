إحتجاجات ..قطع الطرقات وعصيان مدني بعد خصم 3 نقاط من رصيد نجم مقرة

إدارة الفريق تطعن في العقوبة وتوح بالإنسحاب من البطولة

عاشت، أمس، مدينة مڤرة احتجاجات عارمة، شارك فيها المئات من أنصار النجم، بقطع الطريق الوطني رقم 28 وطرق ولائية على مستوى مداخل ومخارج المدينة.

حيث قام المحتجون بإشعال النيران في العجلات المطاطية، مع الدخول في عصيان مدني بإغلاق كل المؤسسات العمومية وعدة محلات تجارية.

فيما قام محتجون آخرون بغلق مقري البلدية والدائرة وإخراج الموظفين بالقوة، وهذا لمطالبة الرابطة بالعدول عن قرارها وإرجاع النقاط المخصومة لفريقهم، الذي تعرض لـ«الحڤرة».

حسب المحتجين، بعدما قررت لجنة الانضباط في الرابطة المحترفة لكرة القدم خصم 3 نقاط من رصيد نادي نجم مڤرة.

مع عدم احتساب نقطة التعادل في المباراة الأخيرة أمام مولودية سعيدة، إضافة إلى عقوبة لعب 4 لقاءات من دون جمهور، إثنان منها خارج الديار.

وذلك على خلفية أحداث المباراة الماضية أمام مولودية سعيدة، لحساب الجولة 27 من البطولة المحترفة الثانية .

واجتياح الأنصار لأرضية الميدان بعد نهاية المباراة على وقع التعادل، حيث اعتبر الجميع هذا القرار بمثابة ضربة موجعة للفريق.

الذي كان يحتل المرتبة الأولى مع وداد تلمسان وجمعية الشلف، برصيد 48 نقطة وعلى مشارف تحقيق صعود تاريخي للرابطة المحترفة الأولى.

ليجد رفاق القائد بيبي أنفسهم في المرتبة 5 وبرصيد 44 نقطة، ولم يستطع عشاق الفريق تجرع مرارة هذا القرار وبقوا في حيرة من أمرهم.

عزالدين بن ناصر: «سنطعن في القرار.. نؤكد انسحابنا من البطولة وسنلجأ للمحكمة الرياضية»

هذا وأكد رئيس فريق نجم مڤرة، عز الدين بن ناصر، أنه وفور صدور القرار من قبل لجنة انضباط بطولة «العار» كما وصفها.

أنه سيتنقل إلى العاصمة اليوم من أجل إيداع طعن ضد القرار، الذي أكد أنه يرفضه جملة وتفصيلا. وفي دفاعها عن نفسها في هذه القضية.

أكدت الإدارة وجود تناقض في قانون العقوبات، والرابطة بهذا القرار «ذبحت الفريق» الذي حقق نتائج جيدة أبهر بها كل المتتبعين، بعد احتلاله الريادة لجولات طويلة.

وكشف رئيس الفريق لـ«النهار» أنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية في حال عدم إرجاع النقاط المخصومة ولن يسكت عن حق الفريق.

كما أضاف بن ناصر أن فريقه قرر الانسحاب من البطولة، وقام بتسريح كل اللاعبين وطالبهم بالعودة لعائلاتهم.

حيث لم تجر الحصة التدريبية التي كانت مبرمجة في الصبيحة بسبب القرار المجحف في حق النادي، والذي لم يتقبله الجميع.

عزيز عباس: «حطّموا آمال فريق كان قريبا من دخول التاريخ»

وفي ردّه على قرار الرابطة الصادم، أكد مدرب نجم مڤرة، عزيز عباس، أنه في حالة يرثى لها، كيف لا والرابطة بقرارها الأخير «ذبحت النجم».

وحطمت كل آماله التي بناها منذ بداية الموسم، وقال: «تألقنا كفريق صغير لم يعجب الكثير، حطمونا من كل النواحي بعدما وضعنا قدما في دوري الكبار ودخول التاريخ.. نوكّلو ربي».