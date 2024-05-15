إحتجاجات عنيفة وأعمال شغب في كاليدونيا الجديدة مناهضة للتواجد الفرنسي

إندلاعت إحتجاجات عنيفة وأعمال شغب في كاليدونيا الجديدة تنديدا بالتواجد الفرنسي هناك.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابريال أتال اليوم نشر جنود بكاليدونيا الجديدة من أجل ضمان أمن مرافئ ومطار التي تعرف احتجاجات.

كما سجل خلال هذه الإحتجاجات المناهضة للتواجد الفرنسي سقوط أربعة قتلى منهم دركي.

وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي أن المفوض السامي للأرخبيل الفرنسي، لوي لو فرانك الذي طلب تعزيزات من الجيش لحماية مطار نوميا،أنه قرر فرضحظر التجوال، وكذا حظر التيك توك.

في حين الرئيس الفرنسي ماكرون يأمر بإعلان حالة الطوارئ في كاليدونيا.

وللتذكير فإن كاليدونيا الجديدة استعملتها السلطات الفرنسية كمنفى لإبعاد معارضيها من عدة بلدان. حيث يتواجد بها عدد كبير من سكان كاليدونيا من أصول جزائرية أجدادهم أبعدتهم فرنسا إلى الجزيرة.