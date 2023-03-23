إحتجاجا على تعديل نظام التقاعد.. إستمرار المظاهرات في فرنسا

إنطلقت اليوم الخميس، مظاهرات واسعة في فرنسا، إحتجاجا على تعديل نظام التقاعد في البلاد.

وذكر موقع “فرانس 24” أن نقابات عمالية في فرنسا نظمت مظاهرات واسعة في البلاد. إحتجاجا على قرار الحكومة تعديل نظام التقاعد.

وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية (SNCF) إن “نصف رحلات القطار السريع ألغيت” بسبب الاحتجاجات. بينها رحلات إلى العاصمة باريس، وفق الموقع.

وفي 16 مارس الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون، مشروع قانون إصلاح سن التقاعد. دون إحالة المسودة النهائية للتصويت على الجمعية الوطنية، حيث يشمل القرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.