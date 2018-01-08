إحتجاج مستفيدي سكنات”LPA” أمام مديرية السكن بولاية مستغانم

ناشد مستفيدو سكنات الترقوي المدعم “LPA” وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار التدخل لتحريك وتيرة إنجاز مشاريع سكناتهم المتأخرة.

ونظم مستفيدو سكنات “LPA” وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية مستغانم، لمطالبة السلطات المحلية بالتدخل بعد معاناة طويلة نتيجة الكراء.

وقال المتحجون أنهم دفعوا مستحقات سكناتهم كاملة، وأن الأموال المدفوعة والمقدرة بأكثر من 6 ملايير دينار تكفي لإنجاز المشاريع.

وأكد المستفيدون، أنه بالرغم من تسليمهم وثائق الإستفادة قبل 31ديسمبر 2017، إلا أن مشاريع صيغة “LPA” تشهد تأخرا واضحا في وتيرة الإنجاز.