 إحتجاز الرعايا الجزائريين بروسيا”مؤقت” لأنهم إنتهكوا تعليمات الإقامة

كشف نجيب بيطام المحامي والناشط الحقوقي، أنّ الرعايا الجزائريين المحتجزين لدى السلطات الروسية إرتكبوا خطأ “جسيما”.

وهذا بعد تعمدهم مغادرة التراب الروسي والتوجه إلى البلدان المجاورة لدولة روسيا الفيدرالية بعد نهائيات كأس العالم.

وخلال إتصال هاتفي مع قناة “النهار”، قال المحامي إنّ الجزائريين دخلوا روسيا بوثائق شرعية، لكنهم خرقوا التعليمات وجعلوا من أنفسهم مهاجرين غير شرعيين.

وبخصوص الفيديوهات التي تظهر تعرض البعض منهم لأعمال تعنيف، أوضح أن المنظمات العالمية والحقوقية تشجب مثل هكذا ممارسات.

وهنا قال إن إحتجازهم”مؤقت” لأنهم إنتهكوا تعليمات الإقامة داخل دولة روسيا التي إستضافت نهائيات كأس العالم مؤخرا.

وناشد المحامي والناشط الحقوقي السلطات الجزائرية بالتدخل العاجل من أجل إرجاع الرعايا لأرض الوطن وفي أقرب الآجال.

معترفا أن البيان الذي أصدرته مصالح وزارة الخارجية” رسمي” ويعبّر عن اهتمام السلطات العليا في البلاد لشؤون الجزائريين خارج التراب الوطني.