إحترافية وسيطرة جوية.. نسور الجو الأشاوس يبهرون الناظرين باستعراض جوي

تزيّنت سماء الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء 5 جويلية، بتشكيلة من الطائرات العسكرية. في استعراض جوي إحتفالا بالذكرى الستين لعيد الإستقلال المجيد.

وتشكل الإستعراض الجوي من ست طائرات للتدريب القاعدي والمتقدم من طراز “ل 39” لتزيين سماء العاصمة بألوان الراية الوطنية رمز الهوية والإستقلال والإنتماء للوطن المفدى. يؤديه نسور الجو الأشاوس وفاء منهم للعلم الوطني رمز الأمة ووحدة الشعب. ووفاء لتضحيات الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار.

تليه تشكيل جوي تتقدمه طائرات للتدريب المتقدم لطيران النقل من طراز “س 90” بألوان العلم الوطني مرفوقة بانسجام عالي مرفوقتين بطائرتين نمر “ل 39” الموجهتان للتدريب القاعدي والمتقدم يؤديه صقور الجو باحترافية عالية في التنفيذ.

كما حلّقت 8 طائرات في الأجواء للتدريب المتقدم والإسناد الجوي للقوات من طراز “ياك 130”. في تناسق وانسجام مثالي للتغطية الجوية في استعراض لقواتها الراقية وتعدد مهاراتها القتالية.

وباحترام المسافات وتوقيت الظهور تم تشكيل 3 طائرات للنقل التكتيكي “س 130” بمحرك مروحي موجهة للدعم اللوجيستي للقوات والمعدات. لضمان مهام البحث والإنقاذ والاجلاء الصحي يؤديه أشاوس الجو تجسيدا للتحكم والاحترافية في الأداء.

كما تم تشكيل ثلاثي بطائرات النقل التكتيكي تتقدمه طائرات من طراز “س 130” وطائرتين “س 195” لتجسيد الدقة العالية والمرونة في التنسيق والتدقيق مع الاحترام الصارم لمقاييس الطيران والمهارة العالية للأطقم والقدرات العالية في التحكم في الطائرات.

إستعراض جوي.. طائرات “إيليوشين” و “سوخوي” إحترافية في ألاداء

كما شهدت سماء الجزائر استعراض جوي من خلال تشكيل جوي يتكون من 3 طائرات استطلاعية متعددة المهام “ب أ 1900” الموجهة لمهام الاستطلاع الجوي والمراقبة الجوية. من خلال عبور يجسد الانسجام بين الأطقم والسيطرة الجوية المحكمة في الأجواء للسيادة الوطنية.

ويحلق في انسجام سرب لثلاث طائرات للنقل “ب 350” الموجهة لضمان الإتصالات الجوية والبحث والتصوير الجوي وتنفيذ المهام الخاصة للنقل. بالإضافة كذلك إلى طائرات للنقل التكتيكي “ايليوشين” 76 الموجهة لنشر القوات والاسقاط الجوي للمعدات والدعم اللوجيستي للوحدات والاخلاء الصحي. التي أثبتت قدراتها العالية في تنفيذ المهام الموكلة .

وشهد الإستعراض الجوي، عملية التزويد بالوقود جوا من قبل طائرتين للدفاع الجوي “سوخوي 30” من طرف طائرات التموين “ايليوشين 78” وطائرتين من طراز “سوخوي 320” تضمن في نفس التشكيل عملية المراقبة الجوية لهذه المهمة. ويبرز التشكيل قدرة الطائرات على المكوث أكبر قدر ممكن من الزمن في الجو.

كما تنفذ طائرات التموين “إيليوشين 78” عملية التزيود بالوقود جوا مع طائرات “سوخوي 24” وتجسيد 4 طائرات للقصف “سوخوي 24” للتزويد بالوقود.

واختتم الإستعراض الجوي الأول بتشكيل من 4 طائرات مقاتلة يتقدمهم طائرة للقصف “سوخوي 24” لتجسيد عملية التزويد بالوقود جوا. وطائرتين للدفاع الجوي “سوخوي 30” للمرافقة الجوية للمهمة وتجسيد نطاق المهمة لهذه الوسائل الجوية في عمق إقليم العدو.

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