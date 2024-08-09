إحتراق سيارة بسوق حي بن سونة بالشلف

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الجمعة، لأجل إخماد حريق إندلع بسيارة كانت مركونة بموقف السيارات الخاص بسوق حي بن سونة وسط مدينة الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة على الحريق، ومنعه من الإنتشار.

وتم تسجيل إصابة شخص بصدمة إثر الحادثة، تم على إثرها إسعافه إلى المصالح الاستشفائية لذات البلدية.

وتم انقاذ باقي السيارات في حين تم تسجيل احتراق كلي لمقدمة المركبة وتبقى الاسباب مجهولة. هذا وتم فتح تحقيق لتحديد الظروف الحقيقية للحريق.