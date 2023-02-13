إحتراق شاحنة داخل نفق بوزقزة.. وحركة السير متوقفة إتجاه الجزائر

تسبب إحتراق شاحنة داخل نفق بوزقزة في الطريق السيار “شرق غرب” ولاية بومرداس في تعطيل حركة المرور.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك. فقد تم تسجيل إحتراق شاحنة بالطريق السيار “شرق غرب” بالضبط عند مدخل النفق الأول ببلدية بوزقزة إتجاه الجزائر.

كما أن حركة السير متوقفة لعدة كيلومترات ووصل الإزدحام المروري إلى غاية محول عجيبة إتجاه الجزائر.

وأشارت مصالح الدرك الوطني، أنه فيما يخص حادث المرور الذي وقع بالطريق السيار شرق غرب بالضبط عند مدخل النفق الأول ببلدية بوزقزة إتجاه الجزائر. فقد تم تحويل حركة المرور بالنسبة لمستعملي الطريق المتجهين من البويرة نحو الجزائر عبر محول الأخضرية. ثم العودة إلى الطريق السيار شرق غرب.