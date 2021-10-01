إحتراق شقة يخلّف تفحّم شخص وإصابة 12 آخرين بضيق في التنفس بقسنطينة

تسبب حريق إندلع في الطابق الرابع في شقة بولاية قسنطينة في وفاة شخص متفحم وإصابة 3 آخرين بضيق في التنفس.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية قسنطينة على الساعة 21و 08 دقائق، على إثر نشوب حريق شب بشقة بالطابق الرابع لعمارة متكونة من 05 طوابق الكائنة بالمدينة الجديدة بحي علي منجلي ببلدية الخروب.

وأضاف البيان، أن الحريق تسبب في وفاة شخص متفحم وإصابة 03 أخرين بضيق في التنفس جراء إستنشاق الدخان. ليتم إسعافهم ثم نقلهم للمستشفى المحلي، كما وصلت الحصيلة النهائية إلى وفاة شخص وإصابة 12 آخرين بضيق في التنفس. ليتم إخماد الحريق على الساعة 21 و 42 دقيقة. وقد تم منع إنتشار الحريق للسكنات المجاورة.