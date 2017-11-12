إحتراق قرابة 30 سيارة في باخرة طارق بن زياد

شب أمس السبت، حريق في باخرة طارق بن زياد والتي كانت قادمة من مرسيليا باتجاه الجزائر وبالتحديد في مستودع السيارات.

وكشف المسافرين أن الحريق أجبر قبطان السفينة الإتجاه إلى إسبانيا.

الحريق شب على الساعة التاسعة ليلا ما أدى إلى احتراق عدد من السيارات ما بين 20 و50 سيارة.

ولم يتمكن طاقم الباخرة من السيطرة على الحريق واخماده حتى الساعة الثالثة صباحا.

هذا عاش المسافرين حالة من الرعب والخوف من غرق الباخرة.

من جهته قال الرئيس المدير العام لمجمع Gatma ، أن سبب الحريق كان في سيارة لاحد المسافرين، مشيرا أنه لم تسجل أي خسائر بشرية.

وقال المتحدث أن حجم الخسائر المادية كان كبير حيث كشف أن قرابة 30 سيارة تضررت نتيجة الحريق، موضحا أن المسافرين المتضررين سيتم تعويضهم.

كما قالت مصالح الحماية المدنية الإسبانية، أنه تم إجلاء الركاب من الباخرة فور وصولها، أين تم تسجيل بعض الإصابات خاصة الذين استنشقوا الدخان.