إحتراق مستودع في المنطقة الصناعية بقسنطينة

تدخلت عدة وحدات للحماية المدنية في المنطقة الصناعية بولاية قسنطينة، مساء اليوم الأحد، لأجل حريق مستودع.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد شب الحريق، بالمنطقة الصناعية “ب/ديدوش مراد” و”د/حامة بوزيان”.

وسجلت مصالح الحماية، إحتراقا كليا للمستودع الذي يحتوي على معدات وأجهزة خاصة بالمتعامل جيزي.

وتمكنت ذات المصالح، من حماية مبنى إداري متكون من 3 طوابق ومصانع مجاورة.

وأشار البيان، إلى إنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية في هذا الحريق.

هذا وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، 27 عون و6 شاحنات إطفاء و3 سيارات إسعاف.