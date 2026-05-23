إحتراق مسكن جاهز كُليا في الشلف

تمكنت مصالح الحماية المدنية، ظهر اليوم السبت، من إخماد حريق إندلع في مسكن من البناء الجاهز، في بلدية أم الدروع بالشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فالمسكن مكون من أربعة غرف. حيث تمكنت الفرق المتدخلة من محاصرة الحريق واخماده ومنع انتشاره إلى المساكن المجاورة دون تسجيل خسائر بشرية.

فيما تم تسجيل احتراق كلي للمسكن الجاهز، وتبقى الأسباب الحقيقية للحريق مجهولة، حسب ذات البيان.

