إحتراق مشبوه لسيارة وسط المحمدية في معسكر

فتح تحقيق أمني حيال الظروف والملابسات التي صاحبت تعرض سيارة أحد المواطنين في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الخميس. لحريق شب في هيكلها وإطاراتها كان يركنها عادة بشارع باستور داخل الوسط الحضري لمدينة المحمدية في ولاية معسكر. أمام مبنى مقر الوكالة المحلية للتشغيل ” لانام ” كونه يعمل فيها حارسا.

وقد طال الحرق جميع هيكل السيارة و أجزاء محركها مما أفضى بتدخل أعوان مصالح الحماية المدنية لوحدة المحمدية في حدود الساعة الرابعة و5 دقائق صباحا قبل تمكنهم من إخماد الحريق. وقد استنكر سكان الحي للحادثة التي اعتبروها مشبوهة إلى حد ما.