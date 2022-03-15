إحتراق 6000 وحدة من التبن بمنطقة القرية في واد الجمعة بعين الدفلى         

إندلع سهرة اليوم الاربعاء حريق بمنطقة القرية الفلاحية التابعة لبلدية واد الجمعة الحدودية في عين الدفلى

وحسب مصادر النهار اونلاين الحريق شب على الساعة العاشرة ليلا في مايزيد عن 6000 وحدة من التبن بمنطقة القرية الفلاحية

وعلى إثر ذلك تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد الحريق فيما لا تزال العملية مستمرة.

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تدخلت اليوم مصالح الحماية المدنية لأجل إخماد حريق مهول إندلع داخل إسطبل يقع على مستوى دوار لعمامرة ببلدية سنجاس.

حيث تمكنت عناصرالوحدة المتدخلة من السيطرة على الحريق وإنقاذ حزم التبن التي كانت متواجدة بالمكان.

فضلا عن منع ألسنة النيران من الإمتداد إلى تالمنازل المجاورة، في وقت تم فيه تسجيل خسائر مادية تمثلت في إحتراق 50 حزمة تبن.

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نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك منشور توعوي حول احتياطات السلامة عند السياقة عند هبوب الرياح.

واوضحت ذات المصالح عبر صفحتها الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور ان عدد من ولايات الوطن تعرف هبوب رياح قوية وزوابع رملية الامر الذي يصعب السياقة وكذا حركة سير المركبات. وبهذا تنصح ذات المصالح بالحيطة والحذر خاصة المركبات ذات الارتفاع الهائل. وذلك نتيجة لطبيعة هيكلها أوالحمولة التي تنقلها.

ولتفادي حدوث حوادث وووقوع كوارث مرورية قدمت مصالح الدرك الوطني بعض النصائح بالنسبة للسياقة في الظروف المناخية. والتي تتميز بهبوب الرياح وموجات الغبار والرمال نذكر منها:

تجنب استخدام السرعة أثناء القيادة، لصعوبة التحكم في المركبة في وجود الرياح والعواصف. مع التأكد من استعمال الأضواء الأمامية، والخلفية للمركبة، لكن ليست بدرجة قوية حتى لا تؤثر على رؤية الآخرين على الطريق.

كما نصحت ذات المصالح بإغلاق نوافذ السيارة جيدا لمنع دخول الغبار أو الرمال داخل السيارة. وأيضا ترك مسافة مناسبة مع باقى المركبات. مع التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة.

يجب ع التأكد من الربط المحكم للحمولة. كما انه على أصحاب المركبات الخفيفة ترك مسافة أمان كافية مع مركبات الوزن الثقيل سواءا الى الأمام أو جانبا عند عملية التجاوز.

وللإشارة السياقة في الظروف الغير طبيعية تستلزم تركيزا مضاعفا لذا يجب أخذ قسط من الراحة إذا كانت المسافة طويلة.