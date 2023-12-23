إحترام معايير الأمن.. تعلميات صارمة بخصوص النقل البري

دعا وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، الناقلين، إلى تقديم خدمة ترقى إلى تطلعات المواطنين وإحترام معايير السلامة والأمن خاصة الخطوط الطويلة، على غرار نظام مناوبة السائقين، وجاهزية الوسائل.

وجاء ذلك، خلال زيارة قادت الوزير اليوم السبت، إلى مقر مديرية النقل بولاية الأغواط، حيث تم الوقوف على مختلف أقسامها، وسيرورة عملها.

وأسدى الوزير جملة من التعليمات، تمحورت حول تحسين الخدمات والتكفل بالمتعاملين ومختلف الشركاء، والاستماع إلى إنشغالاتهم.

هذا وإستهل وزير النقل، زيارته لولاية الأغواط، من المحطة البرية لنقل المسافرين المجاهد بن مبارك الطاهر، والتي دخلت حيز الخدمة في 03 مارس 2019.

ويتمثل نشاط الوحدة في الخدمات التي تقدمها للمسافرين من نقل وتوفير الأرصفة الخاصة بالخطوط. وكذا السهر على توفير مختلف الخدمات.

كما تم عرض باقة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها مؤسسة “سوقرال”. المتمثلة في تطبيق “محطتي” للحجز و الدفع ومختلف المعلومات المتعلقة بالرحلات ومسار الخطوط.

ودعا الوزير إلى تعميم هذه الخدمات العصرية، على مجمل المحطات البرية المسيرة من طرف مؤسسة “سوقرال”. كما شدد على ضرورة التكفل الأمثل بالمواطنين والسهر على راحتهم.

كما قام الوزير، بزيارة ومعاينة محطة القطار لنقل المسافرين ببلدية الأغواط. حيث كانت للوفد جولة داخل مختلف المرافق والرصيف، وقطارات نقل المسافرين.

أين وقف الوزير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبرنامج الرحلات و الوجهات.

وذكر الوزير خلالها بأهمية هذا المكسب لساكنة الولاية والولايات المجاورة، وأثره على الشبكة الوطنية.

كما دعا القائمين على تسيير المؤسسة إلى إستغلال فضاءات المحطة بشكل جيد. وتوفير المزيد من المرافق والخدمات وجعلها متنفسا لساكنة الولاية.

فيما تفقد الوزير والوفد المرافق له، ورشة مشروع محطة القطار لنقل البضائع ببلدية الأغواط.

أين تم الوقوف على مدى تقدم أشغال هذه البنية الحيوية والتي ستلعب دورا هاما في التنمية الإقتصادية للمنطقة.

وفي ختام الزيارة، تنقل الوفد على متن القطار من محطة بلدية الأغواط إلى محطة بلدية سيدي مخلوف. أين عاين محطة القطار على مستوى هذه البلدية.