إحتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد.. صندوق التقاعد يكشف

نشر الصندوق الوطني للتقاعد عبر حسابه على الفيسبوك للمنتسبين للصندوق حول احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد.

وأوضح المنشور أن أنه بإمكان المنتسبين للصندوق الإستفسار حول كيفية احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد.

ولمعرفة تفاصيل هذه العملية يمكنكم طرح انشغالاتكم في عبر حساب الصندوق على منصة أنستغرام:

https://www.instagram.com/cnr_algerie .

كما أنه بإمكانهم مشاهدة فيديوهات حول الخدمات الرقمية الموضوعة تحت تصرفكم وكيفية إستخدامها على قناتنا على YouTube :

https://youtube.com/@cnr_algerie.