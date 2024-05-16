إحتساب فترة الخدمة الوطنية ضمن معاش التقاعد ..الوزير يكشف

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب أن فترة الخدمة الوطنية تحتسب ضمن معاش التقاعد المباشر. وذلك عند بلوغ المعني السن القانونية للتقاعد المحددة بـ 60 سنة على الأقل.

ورد بن طالب في جلسة عامة بالبرلمان، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة أنه تطبيقا لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جوان سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم. أن فترة الخدمة الوطنية، تحتسب ضمن معاش التقاعد المباشر.

وتابع بن طالب أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 أوت من سنة 2023 الذي يحدد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، حددت الفقرة 2 من أحكام المادة 10 منه، بصفة صريحة، الفئة المعنية باحتساب فترة الخدمة الوطنية، وهم المستخدمون الذين تمت إحالتهم على التقاعد في السن القانونية أي سن 60 سنة ولم يتموا فترة عمل فعلي تسمح لهم بالاستفادة من المعدل الأقصى للمعاش المنصوص عليه في التشريع المعمول به.