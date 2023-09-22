إحتساب فترة الخدمة الوطنية في معاشات التقاعد .. وزير العمل يوضّح 

صرح وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل طالب عن إمكانية إتخاذ إجراءات من اجل إحتساب فترة الخدمة الوطنية في معاشات التقاعد النسبية ودون شرط السن.

وفي رده على الأسئلة الشفوية لنواب البرلمان بخصوص إحتساب فترة الخدمة الوطنية في معاشات التقاعد قال الوزير أن قرار مشترك صدر بتاريخ 24 أوت 2023 يحدد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة.

كما أوضح وزير العمل انه في مضمون هذا القرار المشترك أن الأشخاص المعنيين بتثبيت فترة الخدمة الوطنية في معاش التقاعد بصفة صريحة وهم المستخدمون المحالون على التقاعد في السن القانونية 60 سنة الذين لم يتموا فترة عمل فعلي تسمح بالاستفادة من المعدل الأقصى للمعاش المنصوص عليه في التشريع المعمول به.

وتضمن العدد رقم 59 من الجريدة الرسمية صدور قرار وزاري مشترك لاحتساب فترة الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للموظفين والمتقاعدين.

ووفقا لهذا القرار المشترك بين كل الوزارة الأولى ممثلة بالوظيفة العمومية، وزارة الدفاع الوطني، وزاة العمل والضمان الإجتماعي، والمالية، المؤرخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 أوت سنة 2023، يحدد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الــوطـنـية والاســتبـقـاء إلى ما بـعد المدة القـانونية للخـدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة.

كما تضمن القرار ان الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار كفترات عمل وتثبت حسب المدة الفعلية التي تم أداؤها.

وجاء في هذا القرار ان تثبت الفترات لدى الهيئة المستخدمة بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية، ولدى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد بعنوان التقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ونص القرار على ثتبيت الفترات بعنوان التقاعد حيث تحسب الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وتؤخذ في الحسبان من أجل تأسيس الحق و/أوفي تصفية معاش التقاعد.

ويدفع صندوق التقاعدات العسكرية إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المعني، مبلغ الاشتراكات بعنوان التأمين عن البطالة و/أوالمساهمة في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء.