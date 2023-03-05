إحتضان خمسة مشاريع مختارة في مسابقة الأفكار المبتكرة بجامعة وهران

تم إختيار خمسة مشاريع مبتكرة ليتم إحتضانها في حاضنة الأعمال لجامعة العلوم والتكنولوجيا “محمد بوضياف ” لوهران. في إطار مسابقة الأفكار المبتكرة التي نظمت منتصف فيفري الماضي.

وقال مدير هذه الحاضنة عبد الكريم ماش “لـوأج”، أنه من بين زهاء عشرين مشروعا قدم إلى لجنة التحكيم المكونة من أساتذة ومختصين تم اختيار خمسة مشاريع مبتكرة في تخصصات مختلفة. ليتم إحتضانها على مستوى هذه الحاضنة المنشأة منذ فترة وجيزة.

كما أشار إلى أن هذه المشاريع المبتكرة تتعلق بعدة مجالات لا سيما تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الهاتف المحمول “الحجز، والاعتمادات” والبيولوجيا و غيرها. كما سيستفيد أصحاب المشاريع الخمسة الفائزة من فترة إحتضان لمدة عام واحد على مستوى حاضنة الأعمال بالجامعة. وتكوين و مرافقة و مساعدة لتحقيق مشاريعهم وإنشاء مؤسساتهم الناشئة.

وأضاف المتحدث في سياق ذي صلة، أنه سيرافق هؤلاء في مجالات إنشاء خطط العمل والدراسات الفنية والمالية والحصول على براءات الاختراع على مستوى المعهد الوطني للملكية الفكرية. وأيضا في الحصول على علامة المشروع المبتكر وإنشاء المؤسسات الناشئة.

وتم تنظيم هذه المسابقة من قبل جامعة العلوم و التكنولوجيا “محمد بوضياف” لوهران عبر حاضنتها. و بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي و مجمع سوناطراك. حيث سجل في المسابقة حوالي 40 متسابق في المرحلة الأولى.

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