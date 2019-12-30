إحتفالات رأس السنة الجديدة: تعزيز الإجراءات الأمنية عبر المعابر الحدودية بالطارف

سطر امن ولاية الطارف بمناسبة نهاية السنة الميلادية 2019، إجراءات أمنية وتدابير وقائية بإقليم اختصاص مصالحها عبر كامل اقيم ولاية الطارف تهدف إلى ضمان الأمن والسكينة العامة.

في هذا الصدد تم تسخير تشكيل أمني عملياتي يسهر على ضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية الممتلكات.

من خلال تغطية أمنية شاملة تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل للأماكن التي يتوافد عليها المواطنين.

كالمرافق الترفيهية والمنتزهات والمراكز التجارية والمؤسسات الفندقية وكل فضاء راحة يستقطب العائلات.

بالإضافة إلى تنصيب فرق مرورية تعمل على تسهيل الحركة المرورية و تكثيف الدوريات مع تفعيل الإجراءات الوقائية لدى السواق خاصة فئة الشباب.

ونظرا لخصوصية المناسبة التي تعرف حركية كبيرة للمسافرين من وإلى التراب الوطني كونها تتزامن والعطلة الشتوية.

وعلى غرار المصالح العملياتية عمدت مصالح شرطة الحدود على تسخير تشكيل شرطي للسهر على أمن وراحة المسافر.

عبر مختلف المنافذ الحدودية والبرية بأم الطبول والعيون من خلال تدعيم شبابيك المراقبة لضمان إرشاد وتوجيه المسافرين وتسهيل إجراءات العبور.