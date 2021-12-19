قناة النهار إحتفالات كبيرة من الجالية الجزائرية في باريس بعد تتويج الخضر بقلم قناة النهار نشر في 19 ديسمبر 2021 - 11:28 مجتمع شارك غرِّد أرسل 195 0 إحتفالات كبيرة من الجالية الجزائرية في باريس بعد تتويج الخضر رابط دائم : https://nhar.tv/lH9jv اقرأ أيضا جربها معانا لعبة طبق الأصل عن/ la casa de papel قناة النهار 03 ديسمبر صريح جدا: زواج الأخت الصغرى قبل الكبرى.. صراع التقاليد أم موروث تجاوزه الزمن قناة النهار 04 ديسمبر ثلوج كثيفة بسمك 20 سنتمتر على 18 ولاية أخبار الجزائر 05 ديسمبر رسميا.. ميسي يُتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم الرياضة 29 نوفمبر الطارف : إنتاج الفول السوداني .. فلاحو منطقة الريغية يرفعون التحدي قناة النهار 11 ديسمبر جيجل..سقوط المعبر الحديدي يعزل سكان قرية أولاد جاب الله قناة النهار 30 نوفمبر الممثلة "سهيلة فارس" تشارك في برنامج "كوني أنتِ" لتحقيق حلمها قناة النهار 02 ديسمبر فنان :" الفقيد زايدي عندو شهر من لي تزوج الباش تاع العرس مزالو معلّق !!" قناة النهار 12 ديسمبر قصر الثقافة: وصول جثمان الفنانة القديرة سلوى لإلقاء النظرة الأخيرة قناة النهار 10 ديسمبر الوزير الأول: الإعلام أصبح يهدد الإستقرار الداخلي للأوطان الوطني 30 نوفمبر