إحتفالات مخلّدة عبر الوطن للذكرى 64 لعيد الإستقلال

أشرف ولاة الجمهورية، عبر مختلف ولايات الوطن، على مراسم إحياء الذكرى الرابعة والستين (64) لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. من خلال برنامج ثري ومتنوع، جسّد الوفاء لرسالة شهدائنا الأبرار، وكرّس قيم الانتماء والاعتزاز بتاريخ الجزائر المجيد.

واستُهلت الاحتفالات بالمراسم الرسمية، التي شملت رفع العلم الوطني، والاستماع إلى النشيد الوطني، وقراءة فاتحة الكتاب والترحم على أرواح الشهداء. بالإضافة كذلك إلى وضع أكاليل من الزهور أمام النصب التذكارية وبمقابر الشهداء، إلى جانب زيارة المجاهدين وذوي الحقوق وأفراد الأسرة الثورية، عرفانًا بتضحياتهم الجسام واستحضارًا لمآثرهم الخالدة.

كما تميزت الاحتفالات بتنظيم تظاهرات ثقافية ورياضية وفنية، ومسيرات استعراضية، وتكريم المجاهدين وذوي الحقوق وأفراد الأسرة الثورية. إلى جانب تنظيم مبادرات تضامنية ونشاطات لفائدة مختلف فئات المجتمع، وسط مشاركة واسعة للمواطنات والمواطنين. في مشاهد جسدت التلاحم بين الشعب ومؤسسات الدولة، والوفاء لمبادئ ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وجرت مختلف هذه الفعاليات بحضور السلطات المحلية والأمنية والعسكرية، وأعضاء المجالس المنتخبة، وممثلي الأسرة الثورية، والمجتمع المدني، والأسرة الإعلامية. في أجواء طبعتها روح الوحدة الوطنية والاعتزاز بأمجاد الجزائر، بما يؤكد أن عيد الاستقلال لم يعد مجرد محطة لاستذكار أمجاد الماضي. بل مناسبة وطنية تتجدد فيها معاني الوفاء للشهداء من خلال مواصلة مسيرة البناء والتشييد والتنمية عبر كافة ربوع الوطن.