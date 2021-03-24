إحتفالات نوعية لمعهد فنون العرض باليوم العالمي للمسرح

أعلن المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، عن إحتفالات نوعية باليوم العالمي للمسرح، عبر سلسلة فقرات تمتد لأربعة أيام.

بحسب ما أورده الموقع الرسمي لقلعة التكوين الفني في الجزائر، سيكون افتتاح الاحتفالات بتنظيم ندوة حول فنون الفرجة.

وسيكون الإفتتاح بداية من اليوم الأربعاء على العاشرة صباحا تحت اشراف براهيم نوال مع طلبة الماستر1 تخصص نقد مسرحي.

وفي باقة فرجوية، سيكون الموعد على الرابعة من عصر الخميس المقبل، مع اشتغال مونودرامي لصابر عمارة.

لتسدل ستائر اليوم الثاني بحفلة موسيقية يقدّمها المعهد العالي للموسيقى.

وفي يوم الجمعة بداية من الرابعة مساء،سيكون رواد المعهد على موعد مع تنظيم فقرة تنشيطية موسومة “هيا نرتجل”.

و ستكون الدورة مفتوحة لكل الراغبين من داخل وخارج المعهد، في ومضات تدوم الواحدة من خمس إلى عشر دقائق.

وفي غرّة اليوم العالمي للمسرح صباح السبت المقبل بداية من العاشرة صباحا، ستشهد القاعة الكبرى للمعهد إقامة احتفالية اليوم العالمي للمسرح بحضور طلبة وخريجي المعهد من كل الأجيال.