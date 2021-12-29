إحتفالات السنة الجديدة 2022 .. الحماية المدنية تحذر وتوّجه النصائح

دعت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين إلى أخد الحيطة والحذر من إحتفالات السنة الجديدة 2022 في ظل الظروف الإستثنائية المتعلق بجائحة كورونا. بالإضافة إلى فصل الشتاء الذي يعرف عدم استقرار في حالة الطقس وإنخفاض في درجات الحرارة.

ونشرت ذات المديرية بيانا عبر حسابها على الفيسبوك تدعو فيه كافة المواطنات والمواطنين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر من أجل تجنب مختلف الحوادث. منها المنزلية وحوادث المرور، والتي تنجر عنها أضرار مادية وبشرية جسيمة.

كما أكدت المديرية العامة للحماية المدنية إلى التقيد بالنصائح والإرشاد الأمنية التالية للتقليل أوالحد من وطأتها وهي كمايلي:

عند الانطلاق التأكد من وضعية السيارة مع اخذ اللوازم الضرورية للنجدة، إتباع النشرات الجوية المتعلقة بحالة الطقس. وكذا حالة شبكة الطرقات، لتفادي حوادث المرور. وأيضا تجنب طوابير الانتظار في حالة غلق الطريق.

يجب إحترام قانون المرور وتجنب المناورات والتجاوزات الخطيرة وكذا الإفراط في السرعة.

أما فيما يخص مستعملي الطريق الرجاء الرفع من درجات الحيطة و الحذر، تجنب السياقة في حالة النعاس والإرهاق خاصة بعد الإنتهاء من فترة الإحتفالات، أين يكون معدل حوادث المرور مرتفع.

أما بالنسبة الحوادث المنزلية

التفكير في تهوية المنزل، من أجل تجنب حالات الإختناقات.

على مستوى المنازل و البيوت، قبل الخروج من المنزل أوالنوم يجب مراقبة كل الأجهزة التي قد ينجم عنها وقوع حوادث، مثل الأجهزة الالكترونية، أجهزة التدفئة ( مسخن الماء، مدفأة…الخ ).

كما اكد المديرية في بيانها على الإجراءات المتعلقة بكورونا .

يجب إحترام الإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كورونا وتطبيقها بكل صرامة.

لبس القناع الواقي، التباعد الجسدي، وكذا تجنب التجمعات التي تعتبر مصدر لانتشار وباء كورونا.