إحتفالا بالثورة.. تنظيم تجمعات لمستخدمي هياكل الجيش

شهدت ليلة الفاتح من نوفمبر، تنظيم تجمعات لمستخدمي هياكل الجيش الوطني الشعبي، في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى التاسعة والستين لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم بهذه المناسبة رفع العلم الوطني. والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار.

وكذا قراءة بيان أول نوفمبر والأمر اليومي للفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. الذي ذكّر من خلاله بالتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته وحريته.

وأكد الفريق أول، أن” مصير الجزائر المستقلة والمستقرة والمزدهرة وذات القرار السيد، قد أضحى اليوم، بين أيدي أبنائها المخلصين. الذين هم مجندون و متحفزون و ملتزمون، أكثر من أي وقت مضى. بالحفاظ على نهج الأولين والتشبث بالمبادئ والقيم الثابتة التي طالما ميزت بلادنا منذ استقلالها في محفل الأمم، مهما كلفهم ذلك من جهود و تضحيات.”