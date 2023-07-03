إحتفالا بعيد الإستقلال.. تلمسان توزع أزيد من 2700 وحدة سكنية

في إطار عملية توزيع السكنات على مستوى ولاية تلمسان المناسبة الاحتفال بالذكرى الواحدة والستون لعيدي الاستقلال والشباب برمجة الولاية 2723 وحدة سكنية بمختلف الصيغ سيتم توزيعها المستفيدين منها.

وحسب مصادر النهار فإنه يرتقب توزيع أزيد من 1300 وحدة سكنية مع نهاية السنة الجارية ليصل مجموع السكنات التي ستوزع خلال سنة 2023 إلى 4000وحدة سكنية .

لتكون بذلك الحضيرة السكنية لولاية تلمسان تدعمت ب20ألف وحدة سكنية خلال الفترة ماين 2020 و2023.