إحتفالا بيناير.. هذه أسعار الخضر والفواكه في سوق الجملة

تباينت أسعار الخضر والفواكه اليوم الجمعة في الأسواق، خاصة مع الإحتفال بيناير، الذي تُقبل فيه العائلات على اقتناء كل المستلزمات للتحضير لهذه المناسبة.

وتراوحت أسعار البطاطا في سوق الجملة للخضر والفواكه ببوقرة ولاية البليدة مابين 45/55 دينار، كورجات 250دينار، البصل 40/48 دينار، البصل الأخضر من 15/20دينار. الفلف الحلو “طرشي” 130/150دينار، والفلف الحار 170دينار. بالإضافة كذلك إلى الجزر الذي تراوح سعره مابين 45/60 دينار. والشمندر 40/60 دينار.

كما تراوح سعر اللفت مابين 40/50 دينار، الفول 100/120 دينار، الجلبانة 230 دينار، القرنون 100/120دينار. الباذنجان 110 دينار، الطماطم 140 دينار، الخيار بين 60/70 دينار. الشيفلور 80 دينار، كرومبيط 30 دينار. والبسباس 40/30 دينار.

وتراوح سعر بطاطة حلوة، من 180/200 دينار، طماطم سوريز 650/600 دينار، فلفل “ألوان صحرة” 550/700 دينار، الخرشف 30/40 دينار. كرمبيط أحمر 50/60 دينار. بروكلي 110/150 دينار. بطاطة ترفاس 100/120 دينار. شلاضة 80 دينار، لوبيا ماشطو 350 دينار.

أما الفواكه، فتراوح سعر الطامصون مابين 140 و160 دج، الكليمونتين من 130 إلى 180 دج والموز بلغ سعره 300 دج.